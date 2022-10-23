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    23:23, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан намерен создать группировку спутников для повышения обороноспособности

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К 2026 году планируется выйти на мировой рынок производства спутников различного назначения. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой.

    «В целом, к 2026 году планируется выйти на мировой рынок производства спутников различного назначения. Для этого в 2023 году на СбИК будет размещен государственный заказ на создание группировки спутников ДЗЗ», - отмечено в ответе Романа Скляра.

    Поясняется, что согласно техническим параметрам срок активного существования действующих космических аппаратов ДЗЗ высокого разрешения «KazEOSat-1», среднего разрешения «KazEOSat-2» завершился в 2021 году. Вместе с тем, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (оператор ДЗЗ) по итогам технического аудита сроки эксплуатации спутников продлены до 2024 года. В целях замещения данных спутников прорабатывается перспективный технический облик будущей группировки спутников с учетом стратегических 3 вопросов повышения обороноспособности и национальной безопасности, а также для нужд гражданского сектора. Так, уполномоченным органом разрабатывается ТЭО по созданию группировки из одного космического аппарата ДЗЗ высокого разрешения и 16 аппаратов среднего разрешения серии «Кубсат». По предварительным оценкам, общая сумма проекта составит порядка 18 млрд тенге.


    Теги:
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