Казахстан намерен продлить запрет на вывоз ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА опубликован проект приказа Министерства энергетики «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан». Согласно документу, предлагается продлить запрет на вывоз ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива», - говорится в документе.

Документ будет на обсуждении до 13 июня.

Ранее уже сообщалось о введении запрета на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов всеми видами транспорта.