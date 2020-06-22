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Казахстан намерен привлечь крупных иностранных инвесторов в геологоразведку

22 Июня 2020 20:07
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Казахстан намерен привлечь крупных иностранных инвесторов в геологоразведку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует разработать маркетинговую стратегию по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку страны, а также road-show. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

По данным министра, на сегодня общие извлекаемые ресурсы углеводородов Казахстана оцениваются в 76,4 млрд тонн нефтяного эквивалента, имеется 15 осадочных бассейнов, потенциал которых нужно изучить.

«Одной из стратегических задач в геологоразведке страны стоит вопрос привлечения инвестиций в отрасль, потенциал которой значителен для новых открытий», - написал М.Мирзагалиев в понедельник.

«Обсуждаем с компанией IHS Markit - лидером по независимой аналитике и разработке эффективных стратегий – выработку маркетинговой стратегии по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку страны, организацию road-show в основных мировых точках с целью привлечения инвестора и представления инвестиционного, геологического потенциала страны», - проинформировал министр.

По словам главы Минэкологии, привлечение инвестиций позволит провести комплексные геологоразведочные работы с современными технологиями.

«Это даст нам не только достоверную картину глубинного геологического строения всей территории бассейнов на максимальную глубину, но и позволит более подробно оценить собственный потенциал, подойти к открытию новых месторождений и новых горизонтов, создавать рабочие места», - отметил он.




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