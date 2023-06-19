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Казахстан намерен привлечь 1,4 миллиона иностранных туристов в текущем году

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2023, 16:00
Казахстан намерен привлечь 1,4 миллиона иностранных туристов в текущем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туризм в Казахстане восстановился. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирная туристская организация (UNWTO) прогнозировала восстановление туризма не раньше 2024 года. Несмотря на серьезные последствия пандемии по итогам прошлого года туризм в Казахстане восстановился», - сказал Асхат Оралов.

По данным министра, количество казахстанских туристов увеличилось на 25% и достигло 8,6 миллиона человек, что почти на 2 миллиона человек выше допандемийного уровня.

«В прошлом году Казахстан привлёк около 1 миллиона иностранных туристов, и в текущем году ожидается, что эта цифра возрастёт до 1,4 миллиона человек. Это свидетельствует о растущем интересе иностранных гостей к Казахстану в качестве туристского направления», - добавил Асхат Оралов.


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