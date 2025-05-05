Казахстан намерен предложить России совместно регулировать сток Волги

— К сожалению, Волга не относится к трансграничным рекам. Мы только по реке Жайык и другим рекам можем заключать с Россией договоры, есть специальные рабочие группы. Что касается Волги, то она действительно дает 80% воды в Каспийское море. Мы намерены выйти к российской стороне с предложением создать совместную рабочую группу по реке Волга, и далее работать через эту рабочую группу, — сказал Болат Бекнияз.

Вице-министр сообщил, что указанное предложение будет подготовлено к третьему кварталу этого года. Для того, чтобы заключать договоры по этому вопросу, нужна законодательная основа. В третьем квартале этого года будет заседание совместной казахстанско-российской рабочей группы. На нем будет внесено предложение и далее казахстанская сторона будет ждать решения российской стороны.

Ранее руководитель управления гидрометеорологических исследований Каспийского моря РГП «Казгидромет» Айзат Елтай сообщил, что объем поступающей воды из Волги уменьшился, потому что на российской стороне строятся и работают сооружения в большом объеме потребляющие воду.

Также Министерство водных ресурсов и ирригации РК сообщило, что в Казахстане формируется рабочая группа экспертов, которая будет исследовать колебания уровня воды в Каспийском море.