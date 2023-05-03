Казахстан намерен нарастить экспорт в Таджикистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан имеет потенциал наращивания своего экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму в $140 млн. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минторговли отметил, что со временем крепнут и деловые связи между представителями бизнес-кругов наших стран.

«Уже сейчас мы видим потенциал во взаимной торговле, в частности, Казахстан имеет потенциал наращивания своего экспорта по 60 товарным позициям на общую сумму в $140 млн», - сказал Серик Жумангарин.

Глава Минторговли уточнил, что это товары обработанной продукции, по которым идет положительный рост поставок.

«Вместе с тем, есть огромный интерес у поставщиков услуг, которые готовы предоставлять их на льготных условиях. Среди них услуги по дистанционному зондированию земли и спутниковой связи для отрасли сельского хозяйства, IТ-услуги. Имеется готовность развивать сотрудничество в области цифровой трансформации государственного управления и научно-инновационной деятельности», - добавил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал 2023 года вырос на 21,74%.