Казахстан намерен изменить коды аэропортов других городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новом коде Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в столице «NQZ», а также о возможном изменении кодов других городов рассказал председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле было очень много вариантов кода. К примеру, NNN. Переговорный процесс делается и согласуется совместно с ИАТА. Следующий шаг - попытаться изменить аэропорты кодов других городов, таких как Атырау (GUW), Актау (SCO). Эти коды существуют еще с советских времен. В этом направлении планируем дальше работать с ИАТА», - рассказал Талгат Ластаев журналистам после пресс-брифинга в столичном аэропорту.

По словам главы КГА, сложность в изменении кода в том, что ИАТА присваивает код только один раз и больше он не подлежит изменению.

«Мы со своей стороны придерживали свои аргументы. Мы на системной основе поменяли подход ИАТА к изменению кодов. Если раньше была резолюция, что код не меняется, то сейчас мы внесли коррективы, и все страны поддержали, что код возможно изменить при определенных условиях. Мы сейчас открыли возможность, открыли дверь для всех стран. При соблюдении условий они (страны) могут изменить код. Мы это сделали не только для Казахстана», - заявил Т. Ластаев.

Он также рассказал о затратах при изменении трехбуквенного кода.

«Что касается затрат, то в физическом выражении каких-то дополнительных средств это не потребовало. Это кропотливая работа всех государственных органов. Большая работа велась МИД РК. Каких-то дополнительных плат, финансирования при изменении кода не было», - уточнил Талгат Ластаев.

Напомним, с 8 июня изменился код столичного аэропорта с TSE на NQZ.