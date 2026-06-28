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    Казахстан накроют грозы, шквалы и экстремальная жара

    На 28 июня штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, шквалы, сильную жару, порывистый ветер, а также высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Казахстан накроют грозы, шквалы и экстремальная жара
    Фото: Pexels

    По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются:

    в Астане — кратковременный дождь, гроза и град;

    в Акмолинской области — кратковременный дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в области Абай— дожди, грозы, град, шквал, сильная жара до +38 градусов, усиление ветра до 25 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Актюбинской области — дожди, грозы, град, шквал, порывы ветра до 18 м/с, высокая пожарная опасность;

    в Алматинской области — кратковременный дождь, гроза, сильная жара до +37 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Атырауской области — дождь, гроза, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Восточно-Казахстанской области — дождь, гроза, град, шквал, местами туман, сильная жара до +36 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Жамбылской области — кратковременный дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в области Жетысу — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, сильная жара до +37 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Западно-Казахстанской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с;

    в Карагандинской области — дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Костанайской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, туман, порывы ветра до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность;

    в Кызылординской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, пыльная буря, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Мангистауской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с, высокая пожарная опасность;

    в Павлодарской области — дождь, гроза, местами град, сильная жара до +36 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Северо-Казахстанской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, туман, порывы ветра до 20 м/с, высокая пожарная опасность;

    в области Улытау — дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

    в Туркестанской области — кратковременный дождь, гроза, град, шквал в горных и предгорных районах, сильная жара до +42 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, следить за прогнозами погоды и учитывать возможное ухудшение погодных условий при планировании поездок.

    Погода Лето Казгидромет Грозы Жара
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор