Казахстан накроют экстремальная жара, грозы и шквалы

Штормовое предупреждение на 30 июля и ближайшие дни объявили в 16 областях Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют сильную жару, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури, туман, а также сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

По данным синоптиков, в Акмолинской области 30 июля днем на севере ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе и севере – туман. Днем воздух прогреется до 35–38 градусов, на западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области 30 июля на западе, севере и в центре прогнозируются дождь, гроза, град и шквал, ветер с порывами до 15–20 м/с. Днем ожидается жара 35–38 градусов. На юге и востоке региона 30–31 июля сохранится очень сильная жара до 40–41 градуса. В области сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области 30 июля ожидается северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с, днем температура повысится до 35–36 градусов. В ряде районов сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

В области Абай 30 июля на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град, шквал и усиление ветра до 23 м/с, ночью и утром местами туман. На юге прогнозируется жара до 35 градусов. 1–2 августа на юге области ожидается очень сильная жара до 41 градуса.

В Атырауской области ночью 30 июля местами пройдут небольшой дождь и гроза, ожидается усиление ветра до 15–18 м/с. Днем температура достигнет 35 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области 30 июля на севере, востоке и юге прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал и ветер с порывами до 23 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 30 июля ожидается усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с, порывами до 23 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

В области Жетісу днем 30 июля в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер усилится до 15–20 м/с. Днем прогнозируется жара 35–38 градусов. В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 30 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем 30 июля на востоке прогнозируются небольшой дождь и гроза, температура повысится до 35 градусов. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 31 июля и 1 августа на юге области ожидается очень сильная жара до 41 градуса.

В Костанайской области ночью 30 июля на северо-востоке ожидаются дождь и гроза, днем на западе и севере – дождь, гроза, град и шквал. Температура достигнет 35–38 градусов. 31 июля на юге области ожидается очень сильная жара до 40 градусов. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области 30 июля местами прогнозируются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15–18 м/с. На северо-востоке и юге ожидается жара 38–42 градуса. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем 30 июля на севере и востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза и град, ветер усилится до 15–20 м/с. Днем прогнозируется жара до 35 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью 30 июля на западе ожидаются дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге – дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром местами туман, днем ветер усилится до 15–20 м/с. Температура повысится до 35–36 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем 30 июля на западе и севере ожидается пыльная буря, ветер с порывами до 23–28 м/с. Днем прогнозируется сильная жара 40–42 градуса. В регионе сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау днем 30 июля ожидается сильная жара 35–38 градусов, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 31 июля и 1 августа на юге области прогнозируется очень сильная жара до 41 градуса.

По прогнозу синоптиков, в Астане 30 июля днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Алматы 30 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 30 июля ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с, днем температура достигнет 40 градусов, сохранится высокая пожарная опасность.