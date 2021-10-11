Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие регионы Казахстана все еще остаются в «красной» зоне по заболеванию коронавирусом, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения проводится оценка эпидемиологической ситуации на основе прогноза и матрицы, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер», - сказал Алексей Цой.

Министр сообщил, что на сегодня Казахстан и 6 регионов (Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская) находятся в «желтой» зоне. В «зеленой» зоне - 6 регионов (Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и г. Шымкент), 5 регионов (Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, города Алматы и Нур-Султан) остаются в «красной» зоне.