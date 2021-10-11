РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие регионы Казахстана все еще остаются в «красной» зоне по заболеванию коронавирусом, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством здравоохранения проводится оценка эпидемиологической ситуации на основе прогноза и матрицы, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер», - сказал Алексей Цой.

    Министр сообщил, что на сегодня Казахстан и 6 регионов (Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская) находятся в «желтой» зоне. В «зеленой» зоне - 6 регионов (Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и г. Шымкент), 5 регионов (Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, города Алматы и Нур-Султан) остаются в «красной» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!