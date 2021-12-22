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Казахстан находится в «зеленой зоне» стран с самым низким показателем доли молодежи NEET

22 Декабря 2021 20:29
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Казахстан находится в «зеленой зоне» стран с самым низким показателем доли молодежи NEET

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан находится в «зеленой зоне» стран с самым низким показателем доли молодежи NEET. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во всем мире доля молодежи в категории NEET растет из-за коронокризиса. Так, по данным Евростата, в 2020 году в странах ЕС показатель молодежи категории NEET увеличился с 1,2% до 17,6% по сравнению с 2019 годом и прогнозируется дальнейшее увеличение этого показателя. В странах ОЭСР доля молодежи в категории NEET в возрасте 18-24 лет составляет в среднем 14 процентов. В Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Италии, Южной Африке и Турции более 25 процентов молодых людей попадают в эту категорию», - сказано в ответе замглавы Правительства.

При этом Ералы Тугжанов отмечает, что согласно докладу ООН «World Youth Report 2020», Казахстан находится в «зеленой зоне» стран с самыми низкими показателями доли молодежи NEET на уровне 1-9,9 процента.

«В целом, реализация комплекса мероприятий, направленных на социализацию и продуктивную занятость молодежи категории NEET, будет на постоянном контроле и, в том числе, за счет совершенствования нормативно-правовой базы, а также адресной информационно-разъяснительной работы», - заверяет депутатов мажилиса вице-премьер.

Примечание редакции: молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию.



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#Мажилис   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Серик Сабеков

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