Казахстан находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране, Республика Казахстан на протяжении недели находится в зоне высокого риска – в «красной» зоне. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в городах Шымкент, Алматы, Нур-Султан, Актюбинская и Алматинская областях. До 63% от общей заболеваемости приходится на жителей городов Алматы, Нур-Султан, Алматинская область, где в городе Алматы регистрация случаев увеличилась со 100 случаев в сутки в феврале до 600 случаев в апреле. В Нур-Султане количество случаев увеличилось со 100 в сутки в феврале и до 500 случаев в сутки в апреле», - прокомментировал министр на брифинге в СЦК.

По его словам, в Алматинской области с 70 случаев в сутки увеличилось количество заболевших до 270 случаев в сутки в апреле.

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении недели находится в зоне высокого риска – в «красной» зоне. Также в зоне повышенного риска находятся восемь регионов: города Алматы и Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Алматинская области», - добавил Алексей Цой.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.