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    16:48, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране, Республика Казахстан на протяжении недели находится в зоне высокого риска – в «красной» зоне. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в городах Шымкент, Алматы, Нур-Султан, Актюбинская и Алматинская областях. До 63% от общей заболеваемости приходится на жителей городов Алматы, Нур-Султан, Алматинская область, где в городе Алматы регистрация случаев увеличилась со 100 случаев в сутки в феврале до 600 случаев в апреле. В Нур-Султане количество случаев увеличилось со 100 в сутки в феврале и до 500 случаев в сутки в апреле», - прокомментировал министр на брифинге в СЦК.

    По его словам, в Алматинской области с 70 случаев в сутки увеличилось количество заболевших до 270 случаев в сутки в апреле.

    «Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении недели находится в зоне высокого риска – в «красной» зоне. Также в зоне повышенного риска находятся восемь регионов: города Алматы и Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Алматинская области», - добавил Алексей Цой.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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