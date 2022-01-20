Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член группы дружбы «Франция-Казахстан» в Национальной Ассамблее Франции, депутат (партия Модем) от департамента Вар, член Комитета по национальной обороне и вооруженным силам Филипп Мишель-Клейсбауэр внимательно следит за ситуацией в Казахстане, где он наблюдал за президентскими выборами 2019 года. В интервью изданию «Edito Web Magazine», он ответил на вопросы о социальном и политическом кризисе в стране и выразил опасения попытками дестабилизации, организованной из-за рубежа.

- Как парламентарий, когда Вы впервые открыли для себя Казахстан?

- Как член парламентской группы дружбы Франция-Казахстан, я был приглашен в июне 2019 года совершить поездку в Казахстан во время президентских выборов. Мне показалось, что люди там были в хорошем расположении духа. Люди очень заинтересованы в установлении партнерских отношений, которые обеспечили бы работу, особенно с Францией. С небольшой делегацией мы смогли свободно поговорить с избирателями на участках. Я также участвовал в различных мероприятиях, проводимых во Франции Посольством Казахстана. В рамках Парламентской ассамблеи НАТО я также встречался с казахстанскими парламентариями, которые заседают в качестве наблюдателей.

- Каково ваше мнение о политической ситуации в Казахстане, особенно после того, как бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в 2019 году?

- Казахстан находится на реальном пути к демократии. Однако в этой области необходимо запастись терпением. Для таких постсоветских государств, как Казахстан, независимость наступила только тридцать лет назад. Независимость была достигнута мирным путем, без кровопролития в стране, которая до сих пор остается очень мирной. В Нур-Султане и Алматы я разговаривал со многими жителями, выборными должностными лицами и преподавателями из Сорбонны, которые были направлены туда. Все они жили в очень спокойной и мирной стране, которая постепенно пытается открыть свои институты для демократии. Во Франции существует тенденция желания навязать демократический график, слишком быстрый по отношению к сложности событий. Это значит забыть, что с 1789 года до сегодняшнего дня определенное количество проблем, таких как равенство между мужчинами и женщинами, остаются открытыми. Только в 1958 году и с приходом Пятой республики мы стали по-настоящему демократическим государством.

- Одним из недавних ярких событий стали президентские выборы 2019 года, организованные через несколько месяцев после отставки Нурсултана Назарбаева. Что вы наблюдали во время этих выборов?

- Граждане массово проголосовали. При явке в 77%. Многие сказали, что с удовольствием проголосовали, даже если выбор был немного предсказуемым. Я наблюдал избирательные процессы, которых нет во Франции, такие как передвижные урны, голосование в больницах... Даже если впереди еще долгий путь, все это свидетельствует о важных демократических усилиях. В 2019 году главный оппонент все же получил 15% голосов. Это хороший результат, чтобы утвердиться на политическом ландшафте.

- Если политический переход, похоже, идет, то нынешние социальные протесты в Казахстане в основном связаны с ростом цен на энергоносители?

- Я надеюсь, что требование о лучшем распределении природных богатств страны будет принято во внимание, как кажется будет делать новое правительство, объявленное перед кризисом. Поэтому я остаюсь очень осторожным и внимательным к событиям. Франция, которую в Казахстане очень любят и ждут, должна проявить большую осторожность, призвать к спокойствию, предложить выступить в качестве мирного посредника и направить в страну наблюдателей.

Учитывая это, возникновение кризиса меня удивило и вызывает некоторые подозрения. Хотя пока еще рано говорить об этом, нам следует опасаться возможных попыток террористической дестабилизации. Поскольку Афганистан находится недалеко, мы не должны позволить этой заразе распространиться на Казахстан. Тем более, что казахский ислам очень либерален, особенно в отношении употребления алкоголя. Один казахский производитель даже купил поместье в департаменте Вар, которое он использует для развития виноделия в стране.

- Несколько соперничающих держав борются за сферы влияния в Центральной Азии. Какие государства жаждут богатств Казахстана?

- Доминирующее влияние на Казахстан оказывают как Китай, так и Россия, но казахстанские лидеры хотят диверсифицировать свои партнерские отношения, чтобы не попасть в зависимость от них. Именно поэтому они обратились к Франции и Европе. Недавно они подписали соглашение о покупке турецких средств наземной обороны. Казахстан также приобрел у Airbus самолеты A400M в разгар кризиса «Aukus «. Но это сближение с Францией или Турцией вряд ли обеспокоит русских и китайцев. Чтобы сохранить свои интересы в Казахстане, двум странам придется пойти на некоторые уступки.

Если есть попытка дестабилизации, мы скорее должны подозревать террористическую операцию, потому что эта страна обладает колоссальными природными ресурсами. Я удивлен, что некоторые люди думают о дестабилизации этого государства, не думая о том, чтобы спровоцировать вмешательство его партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности, начиная с России.