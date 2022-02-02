Казахстан находится на 30 месте по числу работающих спутников на орбите

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На орбите Земли по состоянию на 1 сентября 2021 года находилось 4550 активных спутников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на статистику исследовательской группы из Dewesoft (на основе баз данных спутников UCS, ESRI и Space Foundation).

По общему количеству космических аппаратов на орбите Земли лидируют компания SpaceX – 1655 спутников, или 36% всех космических аппаратов на орбите ( на данный момент цифра увеличилась до 1871 спутника). На втором месте компания OneWeb с 288 спутниками, на третьем – Planet cо 188 аппаратами, сообщается в информационном бюллетене.

Если говорить о принадлежности спутников по государствам, то у США больше всего спутников на орбите - 2804 космических аппарата: это более половины от общего количества спутников. На втором месте находится Китай с 467 спутниками, на третьем – Великобритания, 349 космических аппаратов. А на четвертом месте Россия, имеющая 168 спутников. Интересно, что у 75 стран мира есть, по крайней мере, один спутник на орбите Земли.

Казахстан в этом списке занимает 30 место с шестью спутниками. Как известно, в РК есть два спутника связи и вещания «Kazsat», два спутника дистанционного зондирования Земли «KazEOSat» и два спутника научно-технологического назначения «KazSTSat».

По градации функций 63% процента составляют спутники связи, 22% для наблюдения за Землёй и 7% для развития новых технологий.

На низкой околоземной орбите находится более 3000 спутников - обычно здесь располагаются спутники связи и дистанционного зондирования Земли. Именно здесь можно найти спутники Starlink, МКС ​​и космический телескоп Хаббл.

Геостационарная орбита занимает второе место по количеству спутников – 565 аппаратов, они в основном используются для телекоммуникаций и наблюдения за Землёй.

Средняя околоземная орбита имеет 139 спутников, тут находятся спутники для навигационных систем. На высокоэллиптической орбите находятся 56 спутников, которые используются для связи и научных целей.