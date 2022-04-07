Казахстан находится на 20 месте по количеству суицидов среди населения мира – ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По статистике Всемирной организации здравоохранения по количеству суицидов Казахстан находится на 20 месте среди населения мира и на 10 месте в возрасте от 10 до 19 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всемирной организацией здравоохранения проведено более 100 расследований самоубийств, напрямую связанных с сообщениями в СМИ об одном или нескольких самоубийствах.

«Эксперты подчеркивают, что широкое освещение суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению. Смакование историй самоубийств с указанием деталей без каких-либо ограничений, распространение предсмертных записок, интервью с родственниками погибших ведет к тому, что у людей может появиться отношение к суициду, как к чему-то нормальному. Поэтому роль СМИ, блогеров здесь очень высока. В этой связи Казахстанский медиа альянс инициировал проведение панельной дискуссии при поддержке Европейского Союза. Эта тема входит в круг вопросов прав человека, которые являются основополагающими в работе ЕС», - отметили в Казахстанском медиа альянсе в ходе панельной дискуссии на тему «Ответственное освещение суицидов в СМИ».

В 2021 году в Казахстане зарегистрировано 3922 случая суицида.

По статистике Всемирной организации здравоохранения по количеству суицидов Казахстан находится на 20 месте среди всего населения и на 10 месте в возрасте от 10 до 19 лет. Пять лет назад ВОЗ запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийства. Проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями в СМИ об одном или нескольких самоубийствах.

Ранее директор общественного фонда «Правовой медиа-центр» Диана Окремова поделилась рекомендациями для представителей средств массовой информации о том, как журналистам следует освещать тему детского суицида.