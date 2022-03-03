Казахстан начинает производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Карагандинского фармкомплекса.
Как известно, препарат, разработанный для ревакцинации в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Ее доказанная эффективность составляет 79,4 % с 28-го дня после применения.
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию.
Стоит отметить, что именно на КФК были выпущены первые партии препарата «Спутник V» для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года, в гражданский оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии.
Следующий шаг – налаживание производства однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» для ревакцинации населения. Кроме вакцин от коронавируса «Карагандинский фармацевтический комплекс» специализируется на выпуске высокоэффективных лекарств от таких болезней, как рак, гемофилия, рассеянный склероз, диабет и орфанные заболевания. А также препаратов для пациентов с орфанными болезнями, которые встречаются крайне редко – это дети с мукополисахаридозом и болезнью Гоше, а также муковисцидозом, буллезным эпидермолизом.
Мощности КФК позволяют выпускать до 4 млн упаковок социально-важных препаратов в год.
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