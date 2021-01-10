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Казахстан начинает новую эру – пять политических партий прошли регистрацию

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
10 Января 2021, 12:00
Казахстан начинает новую эру – пять политических партий прошли регистрацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан начинает новую эру, потому что пять политических партий прошли регистрацию. В отличие от других постсоветских стран, к примеру от Беларуси и Украины, есть что-то новое в политической системе и порядок в стране. Такое мнение выразил депутат Сейма, партии «Гражданская платформа» Томаш Ленц в ходе брифинга независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК.

Сегодня в здании отеля Hilton Garden Inn, выступая перед журналистами депутат из Польши, отметил положительные изменения в Казахстане как в архитектурном и политическом планах.

«Для меня интересно и важно отметить, что Казахстан развивается. Сегодня очень важный день для страны. Казахстан начинает новую эру, потому что пять партий прошли регистрацию, много людей в списках – это новая ситуация. В Казахстане есть система и порядок в отличии от других постсоветских стран. Здесь следят, чтобы в системе был порядок и в стране было спокойно. Важно смотреть за выборным процессом, я вижу во время работы на участках много зарубежных наблюдателей с различных стран не только из Казахстана», - отметил депутат партии «Гражданская платформа» Томаш Ленц.

Напомним, сегодня в 07:00 в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени. Это восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными. Одновременно пройдут выборы в областные, городские и районные маслихаты.

Кроме того он отметил, что в Казахстане молодежь активно участвует в выборном процессе, которые исполняют свой гражданский долг, посещая избирательные участки с раннего утра .


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