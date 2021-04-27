Казахстан начал вакцинировать собственной вакциной QazVac – The Guardian

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан начал вакцинацию от коронавирусной инфекции при помощи вакцины собственного производства. Министр здравоохранения страны получил первый компонент вакцины в прямом эфире местного телеканала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

QazCovid-in, также известная как QazVac, представляет собой вакцину, состоящую из двух компонентов, которая на данный момент проходит третий этап испытаний.

Агентство France-Presse передает, что государственная телекомпания «Хабар» сообщила, что по всей стране было распределено 50 000 доз вакцины, разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности.

В интервью телеканалу «Хабар» министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что почувствовал себя «хорошо» после вакцинации, и отметил, что правительство ведет переговоры с партнерами в Турции о производстве будущих партий вакцины.

В своем официальном аккаунте в Twitter на прошлой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал тот факт, что Казахстан стал «одним из немногих государств», разработавшим и производящим свою собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

Казахстан стал первой зарубежной страной, которая произвела в начале этого года российскую вакцину Sputnik V. Именно этой вакциной по началу прививали граждан страны с населением почти 19 миллионов человек.

Министр здравоохранения Цой сообщил «Хабару», что «каждый 20-й гражданин Казахстана был вакцинирован от коронавируса с момента начала кампании в феврале».

По состоянию на понедельник в Казахстане зарегистрировано 309 116 случаев коронавируса и 3 570 смертей.



