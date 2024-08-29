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    14:33, 29 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан начал Паралимпийские игры с победы: Милана Красавцева прошла в 1/4 финала

    Милана Красавцева
    Фото: Паралимпийский комитет

    Казахстанская паратаеквондистка Милана Красавцева прошла в 1/4 финала Паралимпийских игр в Париже, передает агентство Kazinform.

    По иноформации Паралимпийского комитета, в весовой категории до 52 кг (класс К44) по паратаеквондо по результатам жеребьевки Милана Красавцева встретилась в квалификационном бою с Геральдо Диас из Доминиканской Республики. 

    Основной бой завершился вничью со счетом 8:8. В дополнительном раунде Милана одержала победу со счетом 10:8, обеспечив себе выход в четвертьфинал.

    В следующем этапе наша спортсменка встретится с Джессикой Гарсией Куиджано из Мексики.

    Напомним, с 29 августа по 8 сентября в Париже будут проходить Паралимпийские игры, в которых примут участие около 4 400 спортсменов. Среди них — 44 представителя Казахстана.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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