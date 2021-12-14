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Казахстан начал автоматический обмен информацией о финансовых счетах и межстрановой отчетностью

14 Декабря 2021 16:26
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Казахстан начал автоматический обмен информацией о финансовых счетах и межстрановой отчетностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 декабря 2021 года Казахстан получает информацию о зарубежных активах физических и юридических лиц, которые являются резидентами Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

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В рамках присоединения Республики Казахстан в 2014 году к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, начата реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах резидентов и межстрановой отчетностью участвующих стран.

Республике Казахстан предоставляется информация об остатках средств на счетах, сумме процентов, дивидендов и других доходов, возникших в связи с активами, находящимися на финансовых счетах от 62 стран-участниц.

Также будут предоставляться сведения о сводных данных о глобальном распределении доходов, прибыли, уплаченных налогов и экономической деятельности между налоговыми юрисдикциями, в которых зарегистрированы участники транснациональных компаний от 91 стран-участниц.

Сотрудничество со странами-участниками Конвенции в рамках обмена информацией позволит Казахстану соответствовать международным стандартам и повысит эффективность борьбы налоговых органов по пресечению налоговых схем, построенных с целью уклонения от налогообложения на международном уровне.

Информация о странах, с которыми осуществляется обмен с Республикой Казахстан, размещена на официальном сайте ОЭСР. Подробности можно узнать здесь.

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