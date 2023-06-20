Казахстан нацелен на формирование новой парадигмы общественного развития - Равшан Назаров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на II заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» стало поистине программным и актуальным, в котором обозначены конкретные шаги по формированию принципиально новой парадигмы общественного развития. Такое мнение в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан, кавалер медали «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» Равшан Назаров.

«На наш взгляд, достижения Казахстана за относительно небольшой срок носят впечатляющий характер. Масштабная перезагрузка политической системы с расширением политической активности граждан и развитием конструктивной критики, рост реальной многопартийности и идейно-политического плюрализма – это не полный перечень достигнутых преобразований», - отметил Равшан Назаров.

По мнению эксперта, указанные достижения позволили наладить конструктивный диалог представителей Национального курултая, выражающих мнение различных слоев населения страны и органов власти. Это в свою очередь способствует системному изучению народного мнения и инициатив, анализ которых позволяет выработать концептуальное видение дальнейшего развития.

«Касым-Жомарт Токаев выделил 8 ключевых целей, стоящих сегодня перед Казахстаном, каждая из которых подробно проанализирована, и поставлены конкретные задачи. Лично мне, как участнику экспертно-аналитического сообщества Узбекистана, а также преподавателю, наиболее импонируют цели 4 – «Воспитание подрастающего поколения» и 6 – «Обеспечение качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики»», - отметил Равшан Назаров.

Спикер подчеркнул, что, говоря о подрастающем поколении Президент обозначил фундаментальные формулы, которые нацелены на формирование нового качества нации, основанной на единстве общечеловеческих и национальных ценностей, патриотизме, гуманизме, ответственности, экологической и правовой культуре, культе труда и предприимчивости, борьбе с негативными явлениями (криминал, наркотики и др.).

«Эти тезисы Президента Казахстана полностью совпадают с моим личным пониманием системы воспитания современной молодёжи. Как преподавателю с 35-летним стажем хотелось бы акцентировать внимание на необходимости развития в молодых культа знаний. Ведь знание – это то, что всегда рентабельно, то, что не поддаётся девальвации, не ржавеет и не тускнеет, и всегда пригодится», - сказал эксперт.

С его слов, отмеченные Главой государства несистемность, ситуативность и недостаточная эффективность взаимодействия госорганов с экспертно-аналитическим сообществом являются общей проблемой всех государств постсоветского пространства.

«Поставленная Президентом задача по созданию мощной, мобильной и эффективной сети экспертно-аналитических центров вполне возможна в ближайшее время, учитывая высокий уровень экспертно-аналитического сообщества Казахстана. Я лично много и регулярно общаюсь со многими представителями экспертно-аналитического сообщества Казахстана, со многими нахожусь в тесных профессиональных и дружеских отношениях, знаю их высокий общий и профессиональный уровень. Среди них хотелось бы отметить таких экспертов-аналитиков, широко известных в Казахстане и за его пределами, как Султан Акимбеков, Еркин Байдаров, Юрий Булуктаев, Рустам Бурнашев, Гульмира Илеуова, Санат Кушкумбаев, Мурат Лаумулин, Аскар Нурша, Рахим Ошакбаев, Эдуард Полетаев, Айдос Сарым, Булат Султанов, Алибек Тажибаев, Еркин Тукумов, Андрей Чеботарев, Марат Шибутов и многие другие», - отметил Равшан Назаров.

«В целом, в своей программной речи Президента Казахстана обозначил конкретные шаги по формированию принципиально новой парадигмы общественного развития. Как старый друг Казахстана и его братского народа хочу пожелать всему Казахстану большой энергии и позитивных результатов в решении самых важных и актуальных задач, стоящих сегодня перед казахстанским обществом», - резюмировал Равшан Назаров.