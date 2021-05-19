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Казахстан на заседании СБ ООН призвал усилить сотрудничество в сфере биологической безопасности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2021, 09:31
Казахстан на заседании СБ ООН призвал усилить сотрудничество в сфере биологической безопасности

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», посвященном влиянию новых технологий на международный мир и безопасность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники заседания рассмотрели преимущества и вызовы для мира и глобальной безопасности, связанные со стремительным развитием и применением технологий, включая искусственный интеллект, цифровые технологии и биотехнологии.

Было отмечено, что новые технологии способствуют человеческому прогрессу, играют важную роль в мониторинге, прогнозировании, дистанционной диагностике и борьбе с пандемией COVID-19, обеспечивают новые решения проблем в сельском хозяйстве, транспорте, а также содействуют реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В то же время несбалансированное развитие и увеличивающийся технологический разрыв между странами, риски неконтролируемого применения технологий в сфере вооружений требуют выработки новых подходов к международному сотрудничеству в этой сфере.

Выступая перед участниками заседания, Магжан Ильясов подчеркнул риски, связанные с развитием современных биотехнологий и призвал усилить сотрудничество в сфере биобезопасности.

«Сегодня вопросы контроля за биологическим оружием регулируются Конвенцией о биологическом оружии от 1972 года. Этот документ был принят почти 50 лет назад и с тех пор его содержание не менялось. До сегодняшнего дня не существует полноценной организации, отвечающей за вопросы биологической безопасности с утвержденными механизмами проверки. Поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать специализированный орган – Международное агентство биологической безопасности, напрямую подотчетное Совету Безопасности ООН», – отметил М. Ильясов.

Он добавил, что озвученная в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициатива Главы Казахстана направлена на формирование компетентного международного органа для сбора научных данных о биобезопасности и контроля за существующими биоматериалами во избежание их несанкционированного попадания в окружающую среду.

В заседании приняли участие около 100 представителей государств-членов ООН, а также заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, помощник Генерального секретаря ООН по вопросам координации политики и межучрежденческим отношениям Мария Франческа Спатолизано и старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Винсент Буланин.

Заседания Совета Безопасности по «формуле Аррии» – это неформальные открытые встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности ООН для проведения в частном порядке обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и при участии лиц, которых было бы полезно послушать и каким они хотели бы что-то сообщить. Они предоставляют заинтересованным членам Совета возможность принять участие в прямом диалоге с высокопоставленными представителями правительств и международных организаций, а также с негосударственными субъектами по вопросам, которыми они занимаются и на которые распространяются полномочия Совета Безопасности. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя своей страны в Совете Безопасности ООН.


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