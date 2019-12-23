Казахстан - на пути вступления в сеть европейских партнеров по борьбе с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация приняла участие в 19-й конференции EPAC (Европейские партнеры по борьбе с коррупцией) в Стокгольме (Швеция). Одновременно прошло заседание Европейской сети контактных центров по борьбе с коррупцией EACN. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

ЕPAC / EACN — это, в первую очередь, высокие профессиональные стандарты, которые объединяют ведущие антикоррупционные органы Европы с целью укрепления сотрудничества, обмена практическим опытом в области борьбы с коррупцией, оказания взаимно-правовой помощи.

На сегодня данные организации объединяют более 50-ти антикоррупционных ведомств стран-членов Совета Европы.

Членами ЕPAC / EACN являются Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Британское национальное агентство по борьбе с преступностью, Федеральное антикоррупционное бюро Австрии, Центральная служба по предотвращению коррупции Франции, Центральное антикоррупционное бюро Польши и другие.

Казахстан принял участие в работе конференции в качестве приглашенной стороны.

Прорабатывается вопрос о получении Антикоррупционной службой Казахстана статуса наблюдателя в EPAC / EACN.

После вступления в ГРЕКО наша страна усиливает свои возможности для членства в данных организациях, что позволит активнее взаимодействовать с европейскими специалистами-практиками.

В ходе пленарных и панельных сессий странами-участниками презентован опыт борьбы с коррупцией в различных направлениях, в том числе таких, как механизмы и меры противодействия коррупции, защита осведомителей, коррупционные риски и превентивная работа, новые подходы антикоррупционного образования, вопросы пресечения коррупции в таможенной, миграционной сферах, антикоррупционный комплаенс и т.д.

Полученный международный опыт агентство намерено использовать в ходе проработки антикоррупционных инициатив.