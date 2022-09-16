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Казахстан на пути в новую политическую эпоху - спикер Мажилиса

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Сентября 2022, 11:46
Казахстан на пути в новую политическую эпоху - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятые поправки в Конституцию поставят точку в реформах. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя принятый законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что депутаты Парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

Таким образом, парламентарии проголосовали за переименование столицы Казахстана в Астану, увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет

и за введение однократного президентства.

«Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» принят. Сегодня мы приняли очень важное решение, определяющее будущее нашей страны, по-новому формирующее государственную структуру. Казахстан находится в преддверии новой политической эпохи, и мы сделали первый шаг на этом пути», - сказал на совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса.

«Конституционная реформа, принятая ранее всенародным референдумом, легла в основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку в этих реформах и откроет путь к переходу нашего государства к новой политической модели. Наша страна уверенно движется к демократии, кардинально изменится государственное устройство. Таким образом, мы создаем справедливое общество, создаем условия для равного распределения богатства страны среди народа, повышаем благосостояние наших граждан, обеспечиваем мирную и благополучную жизнь», - считает Ерлан Кошанов.

Кадр из видео


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