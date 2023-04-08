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Казахстан - на пути создания отечественного кластера производства автокомпонентов

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 16:51
Казахстан - на пути создания отечественного кластера производства автокомпонентов Фото: gov.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялся семинар-совещание по развитию локализации в автомобильной промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Организаторами мероприятия выступили Комитет индустриального развития МИИР РК, Национальный центр технологического прогнозирования при содействии группы компаний «ALLUR» и Акимат Костанайской области. В работе семинара приняли участие порядка 50 представителей различных государственных организаций и частного бизнеса.

Основной темой обсуждения стали перспективы налаживания производства компонентов для отечественного автомобилестроения на территории Республики Казахстан. Участники семинара обсудили возможности организации производства различных компонентов, таких как выхлопные системы, жгуты (провода), сидения, электронные компоненты, отливка автомобильного пластика, автомобильной стали и штамповки кузовных панелей.

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В ходе семинара выступили представители казахстанских институтов развития, в том числе АО «НУХ «Байтерек», фонда «Даму» и Фонда развития промышленности, которые информировали участников о текущих и планируемых государственных инструментах поддержки отечественных производителей.

В заключение мероприятия участники семинара пришли к общему мнению о наличии реальных возможностей по налаживанию производства автокомпонентов на территории Республики Казахстан. Также была достигнута договоренность о продолжении дискуссии и определении конкретных шагов по реализации идеи создания отечественного кластера производства автокомпонентов.

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