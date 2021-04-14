Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска, то есть в «красной» зоне. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан по состоянию на 14 апреля текущего года зарегистрировано более 270 тысяч больных с положительным результатом коронавируса, болеее 51 тысячи с отрицательным результатом ПЦР. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска, то есть в «красной» зоне. Также в зоне повышенного риска находятся восемь регионов страны», - сообщил Марат Шоранов.

При этом, первый вице-министр отметил, что Нур-Султан и Алматы на протяжении месяца находятся в «красной» зоне.

«В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала апреля зарегистрировано 29 200 случаев. По сравнению с аналогичным периодом марта отмечается рост почти в 2,8 раза. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. При этом 60 % заболеваемости приходится на города Нур-Султан, Алматы и Алматинская область», - добавил Марат-Шоранов.



