Казахстан на полгода ограничил вывоз лома и отходов черных металлов

Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан принят приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом введен временный запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом.

Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

Приказ вступает в действие с 22 августа 2024 года.