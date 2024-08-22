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    11:50, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан на полгода ограничил вывоз лома и отходов черных металлов

    металлолом
    Фото: freepik

    Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан принят приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Приказом введен временный запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом.

    Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

    Приказ вступает в действие с 22 августа 2024 года.

    Теги:
    Правительство РК Промышленность Министерство промышленности и строительства
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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