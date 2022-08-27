Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство
Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
27 Августа 2022 19:00

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Данное предложение членами Комиссии было поддержано.

Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон «О разрешениях и уведомлениях».


Новости по теме
50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан - Алихан Смаилов
Почти 2 трлн тенге выделят на развитие экспортоориентированных производств в РК
Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
Читайте также
50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан - Алихан Смаилов
Правительство примет комплексный план развития машиностроительной отрасли в РК
Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
Ерулан Жамаубаев провел совещание по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату
Правительство РК поддерживает строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Принять дополнительные противопаводковые меры поручил Алихан Смаилов
Казахстан планирует поставлять зерно в Пакистан и Иран
Зарплату планируют повысить пожарным на 40% в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив