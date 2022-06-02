2 Июня 2022 14:00

Казахстан - на 92-м месте в рейтинге стран по снижению распространения эпидемий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по быстрому реагированию и снижению распространения эпидемий Казахстан оказался на 92-м месте из 195. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Расходы государственного бюджета на здравоохранение по итогам января–декабря 2021 выросли на 15,5% за год, до 2,3 трлн тг. При этом уже за первый квартал этого года расходы в секторе составили 518,1 млрд тг - минус 12,2% за год.

Доля расходов госбюджета на здравоохранение от ВВП страны составила 2,8% в первом квартале текущего года и 2,7% за 2021 год.

Тем временем объем услуг, оказанных в области здравоохранения за январь–декабрь 2021 года, увеличился на 53,2% за год, до 2,7 трлн тг.

Большая часть услуг была оказана за счет бюджета: 2,1 трлн тг, плюс 50,6% за год. В то же время значительно увеличился объем услуг в секторе, оказанных за счёт населения (сразу на 59,4% за год, до 341,7 млрд тг), как и за счет предприятий (на 66,9%, до 267,7 млрд тг).

В региональном разрезе наибольший объем услуг был оказан в Алматы: 469 млрд тг — на 60,4% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли столица (467,6 млрд тг, плюс 82,2% за год) и Алматинская область (184,1 млрд тг, плюс 57,2%). Меньше всего услуг оказали в Северо-Казахстанской области: 66,1 млрд тг, плюс 31,7% за год.

Средний объем услуг в сфере здравоохранения, приходящихся на душу населения, в стоимостном выражении составил 140,7 тыс. тг за 12 месяцев 2021 года.

В региональном разрезе наибольшие показатели были зафиксированы в столице (377,2 тыс. тг в среднем за год на душу населения), Алматы (231,6 тыс. тг) и Шымкенте (159,2 тыс. тг). Наименьший показатель наблюдался в Туркестанской области: всего 81,5 тыс. тг на душу населения.

По итогам апреля текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 2,2% за месяц, на 8,4% с начала года и на 11,9% за год.

В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 0,7%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 1%, первичный приём у врача - на 2,1%, стоматологические услуги - на 3,7%.

В годовой динамике услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов выросли в цене на 9,6%, стоматологические услуги - на 11,6%, услуги врачей-специалистов - на 12,9%, первичный прием у врача - на 14%.

Во время пандемии COVID-19 система здравоохранения столкнулась с рядом негативных факторов. Была усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования.

В рейтинге стран по быстрому реагированию и снижению распространения эпидемий в 2021 году Казахстан оказался на 92-м месте из 195, как и годом ранее. Индекс страны составил всего 36,5 балла из 100 возможных.

Ситуация в Армении, России и Беларуси оказалась лучше, чем в Казахстане. В то же время в Молдове, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Украине и Туркменистане дела, напротив, обстояли хуже.

Возглавили рейтинг Финляндия, Таиланд и США, а замкнула Северная Корея.