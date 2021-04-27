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    09:30, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан на 52 месте по количеству вакцинированных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день вакцинация граждан республики осуществляется двумя вакцинами – «Спутник V» и QazVac. Хочу отметить, что Казахстан вошел в десятку мировых производителей вакцины против Covid-19. Согласно мирового рейтинга Казахстан из 177 стран по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 52 месте», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, поставка вакцин осуществляется поэтапно, согласно графика, что позволит обеспечить доступ к вакцинации до 20% населения в апреле.

    «Работа продолжается, охват вакцинацией позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране», - заключил министр.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная Минздрав РК
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