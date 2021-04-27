Казахстан на 52 месте по количеству вакцинированных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вакцинация граждан республики осуществляется двумя вакцинами – «Спутник V» и QazVac. Хочу отметить, что Казахстан вошел в десятку мировых производителей вакцины против Covid-19. Согласно мирового рейтинга Казахстан из 177 стран по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 52 месте», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, поставка вакцин осуществляется поэтапно, согласно графика, что позволит обеспечить доступ к вакцинации до 20% населения в апреле.

«Работа продолжается, охват вакцинацией позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране», - заключил министр.



