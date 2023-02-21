Казахстан на 101 месте из 180 стран согласно индексу восприятия коррупции - Transparency International

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последний день января текущего года организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2022 год. Согласно этим данным, Казахстан занял 101-е место среди 180 стран и набрал лишь 36 баллов, против 37 баллов в 2021-м. Для наглядности: соседствующие с РК страны – это, к примеру, Танзания (38 баллов) и Малави (34 балла). Напомним, в индексе используется шкала от 0 до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 – крайне низкому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz

Средний ИВК по миру уже одиннадцатый год подряд держится на уровне 43 баллов, и это говорит о том, что многие страны не могут добиться в борьбе с коррупцией какого-либо успеха.

Тем временем, пока РК теряет баллы в индексе, полное доверие к Антикоррупционной службе, согласно исследованию БНС АСПиР РК за октябрь-ноябрь 2022 года, высказали 29,2 % респондентов, против 25,1 % в ноябре-декабре 2021 года. Частично согласны с утверждением, что этой службе можно доверять, 30,5 % ответивших, против 26,3 % годом ранее. При этом доля респондентов, которые не вполне согласны доверять Антикору, также выросла: с 2,8 % до 3,3 %. Доля тех, кто службе полностью не доверяет, за год уменьшилась, но незначительно: с 1,8 % до 1,6 %. Сократилась и доля тех, кто с этой службой никогда не сталкивался: с 44 % до 35,5 %.

Основной причиной недоверия или низкой степени доверия к Антикоррупционной службе послужило то, что 35,4 % респондентов уверены: сам Антикор коррумпирован. Еще 34,2 % отметили, что деятельность службы чаще связана с мерами наказания, чем непосредственно с защитой прав граждан. 20,6 % респондентов упомянули низкий уровень профессионализма сотрудников.

Более того, 9,2 % респондентов, отметивших, что частично или полностью не доверяют антикоррупционной службе, испытывают по отношению к Антикору страх, а 8,4 % ранее сталкивались со службой и не получили положительного результата.

При этом только за январь текущего года за совершение коррупционных преступлений было осуждено 91 лицо, в том числе 31 лицо – за дачу взятки, 22 лица – за получение взятки, 19 лиц – за мошенничество, восемь лиц – за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, по пять лиц – за злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве, одно лицо – за превышение власти или должностных полномочий.

Годом ранее, в январе 2022 года, за совершение коррупционных преступлений были осуждены 24 лица, при этом в январе 2020-го и 2021 года – по 54 лица.

Лучшие позиции в рейтинге по индексу восприятия коррупции за 2022 год заняли Дания (90 баллов), а также Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов).

Среди стран ЕАЭС выше Казахстана расположились Армения (46 баллов и 63-е место) и Беларусь (39 баллов и 91-е место). Хуже дела с коррупцией, по данным Transparency International, обстоят в России (28 баллов и 137-е место) и в Кыргызстане (27 баллов и 140-е место).

С 2017 года 95% рассматриваемых государств никак не улучшают ситуацию с коррупцией, а в 2022 году более чем две трети стран продемонстрировали серьезный уровень коррупции, набрав менее 50 баллов.