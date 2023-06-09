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Казахстан может выиграть от перехода к углеродной нейтральности – представитель ОЭСР

Автор:  
Татьяна Кудренок
9 Июня 2023, 17:20
Казахстан может выиграть от перехода к углеродной нейтральности – представитель ОЭСР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уильям Томпсон, глава подразделения по работе со странами Евразии ОЭСР, почетный гость Международного форума Астана, рассказал в мобильной студии телеканала Jibek Joly о том, как в будущем будет развиваться партнерство Казахстана и ОЭСР и как Казахстан может стать страной, где транспортная связность порождает новую деятельность и торговлю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время интервью Уильям Томпсон отметил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже несколько лет работает над проблемами торговли и транспортного сообщения в Казахстане и Центральной Азии, напомнив, что первый большой отчет ОЭСР был представлен именно на АИФ в 2019 году при поддержке Казахстана.

«Сейчас мы работаем над вторым этапом этой работы, который в основном сосредоточен на торговой стороне, поскольку предыдущая работа была сосредоточена на транспортной инфраструктуре и транспортной политике. Мы также работаем над конкретным проектом по Среднему коридору, и есть определенные темы, которые вытекают из обоих из них. Во-первых, никогда нельзя сосредотачиваться на транспорте и инфраструктуре, исключая такие вопросы, как торговая политика и упрощение процедур торговли, потому что цель состоит в том, чтобы стать интегрированной страной, а не просто иметь связи», — заявил он.

Далее он подчеркнул, что цель Казахстана заключается не в том, чтобы быть транзитной страной, через которую другие люди перевозят товары на скорых поездах, а в том, чтобы стать страной, в которой эта транспортная связь порождает новую деятельность, новую торговлю в Казахстане и в регионе в целом. И, следовательно, с этим связана необходимость решения многих проблем частного сектора в отношении условий ведения бизнеса, а также обеспечения того, чтобы улучшение физического сообщения и транспорта сопровождалось более эффективным упрощением процедур торговли, упрощением пограничных процедур, стандартизацией и гармонизацией стандартов. Можно сделать очень многое, чтобы Центральная Азия в целом стала более интегрированной экономикой.

Глава Евразийского отдела ОЭСР также рассказал о потенциале инициативы «Средний коридор».

«Как торговый и интеграционный маршрут он имеет огромный потенциал. Другими словами, его потенциал заключается не только в доставке товаров из Китая в Европу и из Европы в Китай, но и в обеспечении торговли и деятельности во всех странах региона, где он проходит», — сказал Уильям Томпсон.

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Отвечая на вопрос о текущем экономическом и социальном развитии Казахстана, спикер отметил, что страна достаточно хорошо пережила последние большие потрясения.

«За последнее десятилетие и более страна пережила ряд серьезных потрясений — мировой финансовый кризис, обвал цен на сырьевые товары в середине 2010-х, пандемия и т. д. Страна продемонстрировала замечательную устойчивость, но есть и тревожные тенденция. После каждого из этих шоков, когда рост восстанавливался, темпы роста были немного ниже, чем до шока. Существует своего рода долгосрочная тенденция замедления, и, в частности, мы видим это не только в экономическом росте, но и в производительности», — подчеркнул он.

По словам Томпсона, тема диверсификации экономики Казахстана является абсолютно центральной не потому, что страна не может увеличить ВВП и успешно экспортировать с менее диверсифицированным растущим рынком. Зависимость от первичного сектора не создает столько рабочих мест, и стране необходимо развивать новые сектора, обеспечивающие высокопроизводительную занятость для своего населения.

Казахстану, по его словам, необходимо диверсифицировать свою экономику, поскольку первичные ресурсы останутся жизненно необходимыми и в некотором роде могут развиваться.

«Я думаю, что в горнодобывающем секторе есть огромный потенциал. Мы знаем, что эпоха углеводородов подходит к концу. Но переход к углеродной нейтральности потребует гораздо больше лития и других более редких минералов, которыми обеспечен Казахстан. Поэтому я думаю, что у Казахстана есть огромный потенциал для получения прибыли от этого перехода в одном секторе, даже несмотря на то, что другой сектор, который был очень важным, будет уходить в прошлое», — сказал он.

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Что касается партнерства ОЭСР с Казахстаном, глава ее Евразийского отдела напомнил, что в конце прошлого года Глава государства посетил ОЭСР, а Генеральный секретарь и Президент Токаев подписали меморандум о взаимопонимании, в котором также есть план действий для ОЭСР и Казахстана на ближайшие нескольких лет. Туда входят вопросы, связанные с реформой государственного и предпринимательского сектора, что имеет решающее значение для создания условий для диверсификации экономики.

«Мы продолжаем работать над торгово-транспортной связностью. Мы продолжаем совместную работу в области государственного управления и борьбы с коррупцией, что крайне важно, особенно для малых предприятий. Бремя неадекватных государственных услуг или коррупции — это то, с чем могут справиться крупные нефтяные и горнодобывающие компании. У них есть ресурсы, у них есть политическая сила. Наш план действий во многом построен вокруг тех самых приоритетов, которые мы обсуждали в отношении производительности и диверсификации», — сказал он в заключение.


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