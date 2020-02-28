Казахстан может впервые выступить на Олимпиаде в спринте на велотреке
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по велоспорту на треке отправилась на чемпионат мира в Берлине в составе восьми спортсменов. Перед гонщиками стоит важная задача - отобраться на Олимпийские игры 2020. После двух соревновательных дней спортсмены уже выступили в скретче среди женщин, в скретче среди мужчин, в командном спринте среди мужчин и в кейрине среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию велоспорта.
«Знаковым событием для казахстанского велоспорта стало выступление спринтера Сергея Пономарева в кейрине - молодой гонщик занял 6-е место. Стоит отметить, что ранее казахстанцам не удавалось войти в финал по результатам кейрина в элите на чемпионатах мира. Более того, данное выступление значительно приблизило национальную сборную к получению лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио», - говорится в сообщении Федерации, опубликованном в Facebook .
«Отрадно, что спринту удалось показать, на что он способен на сегодняшний день, - говорит тренер сборной Валентин Савицкий. - Наверное, всех интересует вопрос с лицензией на Олимпиаду, получение которой дается нам так сложно. Я, как тренер, не спешу с выводами, но по моим подсчетам - вероятность, что путевку мы завоевали - очень высока. Кстати, другие команды уже поздравили нас с получением лицензии. Но я предпочту дождаться официальных результатов. А на счет самого заезда - мы были близки к подиуму. Те, кто смотрел гонку, подтвердят, что Сергей мог финишировать в призерах, но «сцепился» с англичанином, и потерял контакт с основным «колесом».
Сегодня важный старт предстоит участнику Олимпиады в Рио Артему Захарову. Гонщик «Astana Pro Team» вновь борется за путевку на Игры, теперь уже в Токио. Напомним, что по предварительным подсчетам Захарову нужно войти в топ-10 по итогам омниума.
На чемпионате мира Рината Султанова заняла 18-е место в скретче, в командном спринте Максим Налетов, Сергей Пономарев и Андрей Чугай заняли 13-е место, Алишер Жумакан в скретче финишировал на 21-й позиции.
Чемпионат мира по велоспорту на треке продлится до 1 марта.
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