Казахстан может войти в состав органов ИКАО

Речь идет о протоколах, принятых 6 октября 2016 года на 39-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Они предусматривают реформирование органов ИКАО.

В частности, состав Совета ИКАО увеличат с 36 до 40 государств для более сбалансированного и географически представительного участия стран. Также расширят состав аэронавигационной комиссии — с 19 до 21 члена, что должно усилить техническую экспертизу и повысить эффективность нормотворческой деятельности организации.

— Ратификация Протоколов позволит Республике Казахстан расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры Республики Казахстан в состав органов ИКАО, — сообщил сенатор Суиндик Алдашев.

Казахстан является членом Международной организации гражданской авиации с 1992 года и на системной основе участвует в ее деятельности.

Сенатор отметил, что в 2024 году указом Президента Казахстана при ИКАО создали Постоянное представительство страны. Также, по его словам, в прошлом году подписали Генеральный план развития гражданской авиации до 2050 года, и Казахстан стал первой страной в регионе, выстроившей такой формат сотрудничества с ИКАО.

Ранее сообщалось, что Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в авиационной безопасности.