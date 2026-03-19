    10:44, 19 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан может войти в состав органов ИКАО

    Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации протоколов к Конвенции о международной гражданской авиации, предусматривающих изменения в структуре органов ИКАО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КГА

    Речь идет о протоколах, принятых 6 октября 2016 года на 39-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Они предусматривают реформирование органов ИКАО.

    В частности, состав Совета ИКАО увеличат с 36 до 40 государств для более сбалансированного и географически представительного участия стран. Также расширят состав аэронавигационной комиссии — с 19 до 21 члена, что должно усилить техническую экспертизу и повысить эффективность нормотворческой деятельности организации.

    — Ратификация Протоколов позволит Республике Казахстан расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры Республики Казахстан в состав органов ИКАО, — сообщил сенатор Суиндик Алдашев.

    Казахстан является членом Международной организации гражданской авиации с 1992 года и на системной основе участвует в ее деятельности.

    Сенатор отметил, что в 2024 году указом Президента Казахстана при ИКАО создали Постоянное представительство страны. Также, по его словам, в прошлом году подписали Генеральный план развития гражданской авиации до 2050 года, и Казахстан стал первой страной в регионе, выстроившей такой формат сотрудничества с ИКАО.

    Ранее сообщалось, что Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в авиационной безопасности. 

    Адия Абубакир
