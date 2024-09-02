Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев сообщил, как продвигается работа по возвращению незаконно приобретенных активов. По его словам, в Казахстан уже вернули больше триллиона тенге, из которых около 200 миллиардов были похищены по коррупционным схемам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бейсенбаев рассказал, что это далеко не все ресурсы, которые можно вернуть в страну. По его оценке, госорганам предстоит побороться за еще около 5-6 триллионов тенге.

— Мы должны понимать, что по активам работа ведется неплохо, но мы думаем, что вообще еще можно было бы усилить, — уточнил он.

При этом он считает, что более подробные сведения о ходе возвращения государству этих активов распространять не стоит. Бейсенбаев подчеркнул, что следственные действия должны вестись очень закрыто.

— Это оперативная работа, следственная. Считаю, что они должны быть закрытыми. Те люди, которые попали в реестр их списка (Комитета по возврату активов), они их опубликовать не могут. Это может нести за собой большие экономические последствия для этой компании. А может быть, у этой компании не было таких преступных схем, мы же не знаем, — заявил он.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщили, сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан.

По данным генпрокурора, только в 2024 году государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тысяч гектаров незаконно приобретенных земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объеме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн тенге.