16 Августа 2022 14:21

Казахстан может столкнуться с дефицитом ученических мест к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит школьных мест сегодня по Казахстану превышает 260 тыс. Об этом заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас не хватает более 260 тыс. ученических мест. Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка 1 млн ученических мест. Для того, чтобы этого дефицита не было, Президент поставил задачу по строительству тысячи школ - одного миллиона мест, практически. В прошлом году построено 277 школ. Никогда за один год 277 школ не строили еще. В этом году у нас стоит задача 225 школ ввести в эксплуатацию», - прокомментировал журналистам в кулуарах заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Министр просвещения напомнил о реализации отдельного национального проекта «Комфортная школа», который решит вопрос дефицита 800 тыс. мест.

«Будут совершенно другие требования к оснащению школ. Мы сейчас видим новые школы. Там совершенно другое оборудование, они полностью соответствуют нашим государственным общеобязательным стандартам. Есть кабинет робототехники. Кабинет физики, кабинет химии... все самое современное», - пояснил Асхат Аймагамбетов.