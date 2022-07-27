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Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
27 Июля 2022 10:13

Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан может предоставить свои ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Об этом сказал политический обозреватель Никита Шаталов, комментируя визит Главы государства в Саудовскую Аравию 24-25 июля т.г., передает МИА «Казинформ».

«Сколько лет мы говорим об огромном сельскохозяйственном потенциале Казахстана. У нас есть огромные площади земель, причем как чернозема, так и с менее качественной почвой, но пригодной для возделывания. Президент говорит о том, что мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур. Я вижу, как минимум потенциальный рост на 100% при инвестициях в агротехнологии и удобрения», - отмечает Никита Шаталов.

Продовольственная безопасность сегодня в мире - один из самых ключевых вопросов этого года, подчеркивает политический обозреватель.

«После ковида стало очевидно, что мир находится на грани продовольственного кризиса. Мы в этой ситуации можем предоставить свои ресурсы для частичного решения этого вопроса и обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Наибольшую эффективность в сотрудничестве для обеих сторон мы можем продемонстрировать в таких сферах, как сельское хозяйство, добыча урана и других полезных ископаемых, транзит товаров и услуг в Китай и Южную Азию и, безусловно, обрабатывающая промышленность, акцент на развитие которой делаем и мы, и королевство», - сказал Никита Шаталов.

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