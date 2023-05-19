Казахстан может предложить партнерам из ЕС товары на более $2,3 млрд в год – Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан может предложить странам из ЕС более 175 видов обработанных товаров на суммы свыше 2,3 млрд долларов в год в таких отраслях как машиностроение, производство железа, стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Об этом на экономическом форуме «Европейский союз – Центральная Азия» в Алматы сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедший год стал прорывным в сотрудничестве между Центральной Азией и Европейским союзом. Этот форум является успешным продолжением ряда важных встреч в Астане, Самарканде и Брюсселе. По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в октябре прошлого года состоялась первая встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета. Данное мероприятие стало важной вехой в развитии отношении с Европейским союзом. Мы запустили сотрудничество в новых для нас областях. Так, достигнута важное соглашение с компанией по установке ветряных-солнечных электростанций в Казахстане и производства трех миллионов тонн зеленого водорода. Это одна пятая часть потребности Европейского союза в зеленом водороде. В рамках COP27 в Шарм-эль-Шейхе мы с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали меморандум в области редкоземельных металлов. Этот документ будет способствовать установлении финансовой и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами Европейского союза», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что сегодня Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На его долю приходится 30% внешней торговли страны. А общий объем прямых иностранных инвестиций превышает 170 млрд долларов.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества и диверсификации взаимной торговли. Уже сегодня более 3 тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики нашей страны, включая такие мировые гиганты как Shell, Eni, Total, Air Liquid, Alstom, Siemens и многие другие. Казахстан может предложить более 175 видов обработанных товаров на суммы свыше 2,3 млрд долларов в год в таких отраслях как машиностроение, производство железа, стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Будучи крупным производителем зерна, наша страна также могла бы стать стратегическим партнерами ЕС в реализации глобальной продовольственной повестки», - отметил глава Правительства РК.

Алихан Смаилов рассказал также о заинтересованности в реализации совместных технологических проектов с европейскими инвесторами в сельскохозяйственном секторе Казахстана.

«Достижение углеродной нейтральности к 2060 году является для нас стратегической задачей. В этом году мы приняли соответствующую национальную стратегию. Зеленая энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. Наша цель ввести к 2030 году еще не менее 7 ГВт доведя долю ВИЭ до 16%. Казахстан готов стимулировать зеленый переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности Международного финансового центра «Астана». Он является важной платформой для привлечения зеленых инвестиций, основанных на британском праве с независимым судом и международным арбитражным центром», - заявил Алихан Смаилов.



