Казахстан может предложить миру уникальные туры - Алихан Смаилов

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на Международном форуме по развитию туризма, который проходит в Актау с участием свыше 300 представителей туристского бизнеса Казахстана и других стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Среди участников мероприятия министры стран ШОС, руководители сетей международных отелей, крупных казахстанских и зарубежных туроператоров, авиакомпаний, а также инвесторы, международные эксперты, представители дипломатического корпуса и государственных органов.

В своем выступлении Премьер-Министр отметил, что государство придает большое значение развитию туризма, популяризации культуры и традиций республики. Так, Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу поручил реализовать прорывные проекты в этой сфере.

«Мы определили 10 приоритетных туристских территорий, где будут реализованы «якорные» проекты. Одной из них является побережье Каспийского моря. Это уникальное место с неповторимой фауной, живописными пляжами и древними достопримечательностями. Мы нацелены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для каждого гостя. На это направлены усилия как государства, так и частного сектора», — сказал Алихан Смаилов.



По его словам, для организации потоков туристов и сохранения биоразнообразия активно привлекаются инвесторы, которые создают новые объекты и проекты, не наносящие вреда окружающей среде.

«Ярким примером таких усилий является появление визит-центров и эко-отелей в таких локациях, как Иле-Алатау, Чарын и Алтын-Эмель. Следуя основам экологической устойчивости, мы работаем над переходом от принципа «количество туристов» к повышению качества их посещений», — подчеркнул глава Правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, Казахстан может предложить уникальные туры, способные составить конкуренцию на международном уровне. Например, комплексные поездки по Великому шелковому пути и Каспийскому морю, посещение таких мест, как Байконур и Бурабай, а также тур «4 сезона» в Алматы.

Премьер-Министр напомнил, что сегодня до 80 увеличен список государств, граждане которых могут пребывать в Казахстане без визы. Наряду с этим расширяется география международных авиасообщений.

«С прошлого года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Государство также предоставляет субсидии туроператорам за иностранных туристов. Кроме того, субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны», — озвучил Алихан Смаилов.



По его словам, в целом за последние 3 года в отрасль были привлечены инвестиции в размере $4 млрд, построено более 400 туробъектов. Отели свыше 20 известных международных сетей, среди которых Hilton, Marriott, Wyndham, Accor и другие открыли свои двери в республике.

«Мы приглашаем иностранных и отечественных инвесторов рассмотреть сферу туризма Казахстана как возможность долгосрочного вложения средств при поддержке Правительства страны», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он отметил, что в рамках повышения международной конкурентоспособности казахстанского туризма важно усилить межведомственную координацию по продвижению имиджа Казахстана за рубежом. В этой связи нужно разработать туристский бренд страны, а также усилить продвижение РК в международном информационном пространстве.

«Необходимо принять меры по дальнейшему совершенствованию визово-миграционного режима, упростить процедуры как получения виз, так и прохождения контроля в аэропортах», — указал Премьер-Министр.



Для повышения инвестиционной активности также требуется проработать увеличение сроков льготного кредитования проектов туризма и усилить меры господдержки по подведению инфраструктуры до объектов туризма.

«Мы видим, что именно подведение инфраструктуры до разных туристических дестинаций имеет большое значение. Об этом говорит бизнес. Мы намерены в этом вопросе наращивать поддержку как на республиканском, так и на местном уровнях», — отметил глава Правительства.

Наряду с этим Алихан Смаилов указал на необходимость решить вопросы качества работы объектов придорожного сервиса и разработать меры для развития агротуризма.

«Сельские жители, фермеры и садоводы смогут получить дополнительный заработок, принимая туристов на своих хозяйствах. Для этого нам нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Community based tourism — это всемирный тренд, и мы не должны отставать от него», — сказал он.



Премьер-Министр отметил, что важно решить вопросы фондирования корпоративного Фонда поддержки индустрии туризма и спорта с наделением его правом финансировать проекты не только в сфере спорта, но и в туризме. Алихан Смаилов добавил, что отрасль имеет большой потенциал для развития, может обеспечить дополнительную занятость и повышение доходов граждан.

«В рамках повышения качества сервиса и услуг необходимо продолжить работу по цифровизации отрасли. Важно принять меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, особенно в горной местности. Кроме того, нужно начать работу по реформированию системы классификации гостиниц и повышению стандартов до уровня международных», — подчеркнул Алихан Смаилов.



В заключение Премьер-Министр пригласил участников форума посетить Всемирные игры кочевников, которые пройдут в столице Казахстана в следующем году.

«Уверен, это масштабное мероприятие удивит гостей колоритом и культурой кочевых народов», — сказал он.

По итогам форума между казахстанскими и зарубежными компаниями туристической сферы подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве.