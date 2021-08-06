Казахстан может нарастить экспорт в страны ЦА до 1 миллиарда долларов - Президент РК

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Консультативной встрече глав государств ЦА в Туркменистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По его словам, сегодня мир переживает непростой период. Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане. Ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это требует от стран региона совместных шагов для обеспечения устойчивого развития Центральной Азии на новом этапе.

«Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Мы предлагаем объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии. Эта новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществлять скоординированные поставки наших товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран. Она также позволит насытить собственные рынки сельхозпродукцией в период межсезонья», – заявил Глава государства.

В качестве успешного примера сотрудничества Президент привел создание Казахстаном и Узбекистаном на общей границе Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия». Он призвал своих коллег объединить усилия по привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики.