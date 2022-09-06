Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан может нарастить экспорт в Германию до 1 млрд евро - Роман Скляр

Автор:  
Анеля Касымова
6 Сентября 2022, 14:46
Казахстан может нарастить экспорт в Германию до 1 млрд евро - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил перспективы Казахстана по экспорту товаров в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно нашим расчетам, у Казахстана на сегодняшний день имеется потенциал по наращиванию экспорта в Германию по более чем 140 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд евро. Интеграция германского капитала в экономику нашей страны также уверенно растет. 90% германских инвестиций направлены на несырьевой сектор экономики. Для нас это показатель высокого доверия к Казахстану и выбранному нами инвестиционному вектору развития», - сказал он, выступая на казахстанско-германском бизнес-форуме в Нур-Султане.

photo

Он обратился к представителям бизнеса и отметил, что отношения между двумя странами могут считаться успешными, только если выстраивается конструктивный диалог, развивается кооперационное и взаимное сотрудничество между деловыми кругами. Руководство стран в лице глав государств и правительств налаживает политические и торгово-экономические отношения, создают только основу для взаимного сотрудничества, остальное - в руках бизнесменов.

photo

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

photo

photo

photo



Правительство РК   Германия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия