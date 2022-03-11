«Казахстан - мой Жерұйық»: в сети поддержали флешмоб русской девушки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи социальной сети активно поддерживают начатый флешмоб журналистки Александры Мыскиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Русские Казахстана! Не дадим информационным войнам разрушить мир мультиэтнического Казахстана. Никогда не предадим наш Жерұйық! От чего некоторые хотят спасать русских в Казахстане? От полного дастархана, от объятий апашки, которая растила с пеленок, от безмерной доброты и мудрости великого казахского народа...Мы готовы учить и учим казахский язык, потому что всем сердцем и душой любим наших казахов, мы радуемся, что открываются новые школы и то, что они казахские для нас не является проблемой! Главное - «Кел, балалар, оқылық» как говорил Алтынсарин. Мы хотим, чтобы дети получали знания о мире! Запускаю флэшмоб «Казахстан - мой Жерұйық», - написала Александра Мыскина в сети Facebook .

Флешмоб девушки сразу же поддержали пользователи сети и даже высказали слова благодарности.

«За то, что я написала пост о том, как люблю страну, я получила сотни комментариев с благодарностями! За что? Разве нужно говорить мне спасибо за то, что я уважаю и люблю землю и людей, с которыми я всю жизнь! Это мой долг, это естественно, по-другому не может быть. Но это еще раз показало мне, как важна для казахов поддержка русских Казахстана и как ее не хватает! Спасибо всем, кто написал мне добрые слова», - ответила Александра Мыскина.

Юная певица Александра Брославская также присоединилась к флешмобу.

«Люблю свой Казахстан, свою культуру, национальные наряды. И я очень хочу, чтобы здесь жилось всем людям без исключения, как в строках из моей песни: «Не будет тесно людям разных наций, цвети мой Казахстан, цвети», - написала молодая звезда в сети Instagram.

Пользователь сети Андрей Зубов также призвал присоединиться к флешмобу.

«Русские Казахстана! Присоединяйтесь! Не дадим информационным войнам разрушить мир мультиэтнического Казахстана. Никогда не предадим наш Жерұйық! #Казахстан_мой_Жерұйық»,- написал Андрей Зубов.

Автор и ведущий проекта «Шанырак Food» Дмитрий Куцель присоединился к флешмобу.

«Поддерживаю флешмоб Александры «Казахстан - мой Жерұйық», я родился и вырос в Алматы. И да, мне нравится термин «казах русского происхождения»! И да, друзья называют меня найман и я этим горжусь! И давайте уважать мнение друг друга, я уважаю ваше, вы уважаете моё, если не согласны, выражайте пожалуйста свою позицию без оскорблений). Русские Казахстана! Не дадим информационным войнам разрушить мир мультиэтнического Казахстана. Никогда не предадим наш Жерұйық! От чего некоторые хотят спасать русских в Казахстане? От полного дастархана, от объятий апашки, которая растила с пеленок, от безмерной доброты и мудрости великого казахского народа...

Мы готовы учить и учим казахский язык, потому что всем сердцем и душой любим наших казахов, мы радуемся, что открываются новые школы и то, что они казахские для нас не являются проблемой! Главное - «Кел, балалар, оқылық» как говорил Алтынсарин. Мы хотим, чтобы дети получали знания о мире! Запускаю флэшмоб «Казахстан - мой Жерұйық». Русский джигитенок, Александра М. #КазахстанМойЖерұйық», - написал Дмитрий Куцель.

Пользователь сети Саян Комбаров призвал беречь как зеницу ока терпимость, мир, спокойствие и межнациональное согласие в Казахстане!

«Нет войне, провокациям и измышлениям псевдо филантропов-политиков, сеящим раздор и ненависть, выставляя себя благодетелями и защитниками общества, чтобы получить и увеличить свои полномочия и власть», - написал он.

Девушка по имени Кристина тоже присоединилась к флешмобу.

«В связи с последними событиями, происходящими в соседних странах, стало заметно много роликов, где различные представители российской власти так или иначе затрагивают вопросы территориальной целостности нашей страны. В связи с чем не хочу оставаться в стороне и поддержать флешмоб #Казахстан-мой Жерұйық. Нам здесь отлично, спасать нас не нужно. Мой казахский муж и сын тому подтверждение», - написала она.