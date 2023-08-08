Казахстан могут включить в международную «систему разрешений на труд»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о принимаемых мерах по защите трудовых прав казахстанцев, трудящихся за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По данным Министерства иностранных дел по итогам первого квартала более 194 тысяч граждан Казахстана осуществляют трудовую деятельность за рубежом. Нами приняты дополнительные меры по инициированию заключения новых соглашений с Турцией, ОАЭ, Великобританией и др. странами по обеспечению трудовых прав граждан Казахстана», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Кроме того, по ее словам, для обеспечения легального трудоустройства граждан страны в Южной Корее прорабатывается вопрос по включению Казахстана в «систему разрешений на труд» (Employment Permit System – EPS).

«Трудоустройство через данную систему будет осуществляться через регистрацию на migration.enbek.kz центрами трудовой мобильности с дальнейшим проведением языковых курсов, прохождением обязательного медицинского обследования и оформлением документов для выезда», - добавила министр.