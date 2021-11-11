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Казахстан мобилизует усилия по выработке и реализации водной дипломатии

11 Ноября 2021 12:50
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Казахстан мобилизует усилия по выработке и реализации водной дипломатии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состоялось первое заседание Регионального координационного комитета в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

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Цель проекта – укрепление сотрудничества стран Центральной Азии в области водных ресурсов в целях повышения стабильности, экономического процветания и здоровых экосистем.

В мероприятии приняли участие делегации Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство и региональные сотрудники USAID. Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям МИД РК Алексей Волков.

В своём выступлении представитель МИД РК акцентировал внимание делегаций и представителей USAID на необходимости налаживания активного сотрудничества в регионе по следующим направлениям:

- реализация «Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-4), утвержденной в рамках заседания Правления МФСА 29 июня 2021 года;

- создание Регионального водно-энергетического консорциума;

- использование потенциала недавно созданного национального оператора помощи развитию – агентства KazAID в укреплении регионального сотрудничества, в том числе в водно-энергетической сфере.

На заседании Регионального координационного комитета представители USAID сделали ряд презентаций, направленных на реализацию Регионального проекта по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде.

По итогам мероприятия члены комитета подчеркнули важность данной площадки для укрепления регионального сотрудничества и сближения позиций государств Центральной Азии, особенно в водно-энергетической сфере и охране окружающей среды.

На полях мероприятия состоялась встреча А. Волкова с заместителем директора Исполнительной дирекции Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан М. Нарбаевым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся результатов работы дирекции за 2021 год, текущей деятельности и дальнейших планов данной структуры.

Особое внимание было уделено анализу развития сотрудничества дирекции с международным донорским сообществом, подчеркнута необходимость активизации усилий в данном направлении. При этом была отмечена готовность МИД РК оказать содействие в налаживании более тесных отношений между дирекцией и зарубежными партнерами путем продвижения ряда актуальных для Казахстана национальных проектов.


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#Центральная Азия   #МИД РК   #Экология   #Природа   #Аральское море  
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