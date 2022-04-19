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Казахстан многого добился в области человеческого развития – ПРООН

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
19 Апреля 2022, 13:12
Казахстан многого добился в области человеческого развития – ПРООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очень много достигнуто в Казахстане в области человеческого развития. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Виталий Времиш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный обзор покажет нам, где у нас есть успехи и где есть дополнительные вызовы. Очень много достигнуто в Казахстане в области человеческого развития. Мы недавно проводили обзор того, как достигались параметры человеческого развития в Казахстане на протяжении 30 лет. Больших успехов страна достигла в области экономического развития, образования, здравоохранения. Наши отчеты показывают, что на протяжении 30 лет были очень высокие темпы роста», – сказал В.Времиш на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций «Второй Добровольный национальный обзор. О ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития».

По его словам, при оценке уровня человеческого развития учитываются доходы страны, охват населения образованием и уровень здравоохранения. По этим параметрам Казахстан вошел в группу стран с наивысшим индексом человеческого развития.

В. Времиш также отметил, что в Казахстане, как и Центрально-Азиатском регионе, имеются большие вызовы в области экологии. При этом в Казахстане есть видение того, как нужно противостоять этим вызовам. В частности, в выступлениях Президента Касым-Жомарта Токаева озвучены планы по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, разрабатывается соответствующая стратегия.

«Думаю, что, если мы будем обращать внимание на такие вопросы, то цели устойчивого развития будут достигнуты до 2030 года», – подчеркнул В. Времиш.

В ходе пресс-конференции заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований Алихан Абаканов сообщил, что в этом году будет подготовлен Второй Добровольный национальный обзор достижения Целей устойчивого развития до 2030 года.

Напомним, цели устойчивого развития (ЦУР) – это глобально-принятые цели, направленные на ликвидацию бедности и нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также защиту планеты и обеспечению мира и процветания для всего населения. До 2030 года были отобраны 17 ключевых направлений, реализация которых может потенциально привести страну к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека в этом мире.


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