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Казахстан лишился третьего боксера на Олимпиаде в Токио
28 Июля 2021 11:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается олимпийский турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Серик Темиржанов, представляющий Казахстан в весовой категории до 57 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из США Дьюка Регана.
Встреча завершилась со счётом 0:5 в пользу американца.
«Сделал всё, что было в моих руках, постарался выложиться полностью. Так вышло, ничего не могу сказать. Прошу прощения у людей, чьи надежды я не оправдал. Старался, но не хватило сил», - прокомментировал боксёр.
Напомним, что сегодня на ринг выйдет ещё один представитель команды Казахстана Бекзад Нурдаулетов.
ФОТО: Женис Ыскабай, НОК Казахстана
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