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Казахстан лишился трех боксеров в первый же день турнира в Стамбуле

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Марта 2021, 08:28
Казахстан лишился трех боксеров в первый же день турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) начался международный турнир по боксу «Босфор» — в нем принимают участие и боксеры из Казахстана, сообщает Sports.kz.

Однако мужская сборная Казахстана понесла потери уже в первый день соревнований. В весовой категории до 52 килограммов Тимур Кабдешев проиграл кыргызстанцу Азату Усамалиеву, Айдос Арапов (57 кг) уступил боксеру из Индии Гаурану Соланки, а Аман Казанкапов (75 кг) потерпел поражение от аргентинца Франсиско Даниэля Верона.

Впрочем, стоит добавить, что во всех этих весовых категориях Казахстан по-прежнему имеет представительство: дальше уже прошли Дамир Абдикадыр (52 кг) и Нурбол Калжанов (57 кг), а Аятулла Такежанов (75 кг) на ринг пока не выходил.

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