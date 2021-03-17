Казахстан лишился трех боксеров в первый же день турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) начался международный турнир по боксу «Босфор» — в нем принимают участие и боксеры из Казахстана, сообщает Sports.kz.

Однако мужская сборная Казахстана понесла потери уже в первый день соревнований. В весовой категории до 52 килограммов Тимур Кабдешев проиграл кыргызстанцу Азату Усамалиеву, Айдос Арапов (57 кг) уступил боксеру из Индии Гаурану Соланки, а Аман Казанкапов (75 кг) потерпел поражение от аргентинца Франсиско Даниэля Верона.

Впрочем, стоит добавить, что во всех этих весовых категориях Казахстан по-прежнему имеет представительство: дальше уже прошли Дамир Абдикадыр (52 кг) и Нурбол Калжанов (57 кг), а Аятулла Такежанов (75 кг) на ринг пока не выходил.