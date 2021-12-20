+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан лидирует в сфере развития системы электронных счетов-фактур

20 Декабря 2021 13:09
Поделиться:
Казахстан лидирует в сфере развития системы электронных счетов-фактур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан вошел в состав стран-лидеров по развитию системы электронных счетов-фактур E-Invoicing. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Функционал пост-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане
Отдельный орган для отслеживания таможенных операций появится в Казахстане Почему допускаются ошибки в процессе налогообложения на транспорт в Казахстане Более 82% таможенных деклараций выпускаются в автоматическом режиме в Казахстане

«С июня 2021 года совместно с НПП «Атамекен» запущен сервис «Индекс добросовестности налогоплательщиков». Его цель заключается в повышении бдительности предпринимателей при выборе контрагента. Налогоплательщик должен знать своего партнера по бизнесу», - сказал Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа.

«Согласно международной оценке Billentis, Казахстан вошел в состав стран-лидеров по развитию системы электронных счетов-фактур E-Invoicing, специализирующейся на анализе отрасли электронного документооборота. Система и дальше будет совершенствоваться», - добавил министр.

Ранее, глава Минфина рассказал о результатах работы «Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования». По его словам, «АСТАНА-1» является ключевой системой всех таможенных процессов - от ввоза до выпуска товаров.

«Уже видны положительные результаты. Все таможенные декларации предоставляются в электронном виде. Ранее декларация и документы подавались на бумажном носителе. Более 82% таможенных деклараций выпускаются за 1 минуту в автоматическом режиме», - отметил Е. Жамаубаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минфин РК   #Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан   #Налоги  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Функционал пост-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане
Отдельный орган для отслеживания таможенных операций появится в Казахстане
Почему допускаются ошибки в процессе налогообложения на транспорт в Казахстане
Более 82% таможенных деклараций выпускаются в автоматическом режиме в Казахстане
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
3 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
4 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Читайте также
Более 82% таможенных деклараций выпускаются в автоматическом режиме в Казахстане
Работу информационных систем налоговой и таможенной служб обсуждают в Мажилисе
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив