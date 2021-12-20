Казахстан лидирует в сфере развития системы электронных счетов-фактур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан вошел в состав стран-лидеров по развитию системы электронных счетов-фактур E-Invoicing. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С июня 2021 года совместно с НПП «Атамекен» запущен сервис «Индекс добросовестности налогоплательщиков». Его цель заключается в повышении бдительности предпринимателей при выборе контрагента. Налогоплательщик должен знать своего партнера по бизнесу», - сказал Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа.

«Согласно международной оценке Billentis, Казахстан вошел в состав стран-лидеров по развитию системы электронных счетов-фактур E-Invoicing, специализирующейся на анализе отрасли электронного документооборота. Система и дальше будет совершенствоваться», - добавил министр.

Ранее, глава Минфина рассказал о результатах работы «Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования». По его словам, «АСТАНА-1» является ключевой системой всех таможенных процессов - от ввоза до выпуска товаров.

«Уже видны положительные результаты. Все таможенные декларации предоставляются в электронном виде. Ранее декларация и документы подавались на бумажном носителе. Более 82% таможенных деклараций выпускаются за 1 минуту в автоматическом режиме», - отметил Е. Жамаубаев.