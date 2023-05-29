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Казахстан лидирует в рейтинге IBA после ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 00:50
Казахстан лидирует в рейтинге IBA после ЧМ-2023 по боксу Фото: пресс-служба КФБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После мужского чемпионата мира-2023 по боксу Казахстан занимает первое место в рейтинге Международной боксерской ассоциации (IBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент у Казахстана — 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан — 60 800 баллов. Тройку лучших замыкает Россия — 58 050 баллов.

Также в топ-10 входят Индия (55 500), Куба (45 300), Бразилия (43 400), Италия (38 980), Турция (38 450), Мексика (37 650) и США (34 950).

В рейтинге IBA суммируются очки, набранные мужской и женской сборными. На мужском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Также в этом году проходил женский чемпионат мира в Нью-Дели (Индия). На нем Казахстан завоевал две серебряные и четыре бронзовые медали.


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