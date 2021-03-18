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Казахстан лидирует в Центральной Азии в борьбе с коррупцией – Посол Иордании в РК

18 Марта 2021 12:22
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Казахстан лидирует в Центральной Азии в борьбе с коррупцией – Посол Иордании в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан лидирует в Центральной Азии в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства в Казахстане Юсуф Мустафа Абдельгани в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы знакомы с работой Казахстана по борьбе с коррупцией. Доказательством этой работы является то, что Казахстан в международном рейтинге занял 94 место среди 180 стран. То есть, поднялся на 9 позиций. Можно сказать, что Казахстан является лидером среди стран Центральной Азии в борьбе с коррупцией. В свою очередь, Иордания с радостью воспринимает эту новость», – сказал Юсуф Мустафа Абдельгани.

По его словам, казахстанский проект «AntikorNews» реализуется и в Иордании.

«AntikorNews» – очень нужный проект. Наш комитет по справедливости и борьбе с коррупцией ознакомился с этим проектом и очень заинтересовался. То есть, планируется обмен опытом. В Казахстане с каждым годом совершенствуется законодательство по борьбе с коррупцией. Мы узнаем об этом из СМИ. Одно из новшеств – у вас запрещено делать подарки государственным служащим. Еще одно ваше новшество – персональная ответственность руководителей, вплоть до освобождения от должности, за коррупционные действия, совершенные их подчиненными», – отметил Посол.

Также Юсуф Мустафа Абдельгани подчеркнул важность профилактических мер в борьбе с коррупцией, и высказал мнение, что меры по предотвращению коррупции нужно принимать, начиная со школы.


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#Коррупция   #Иордания  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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